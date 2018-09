Ann Baele over nieuwe partij: "Kies naam die je zelf bedacht hebt" 04 september 2018

02u41 0 Wommelgem Dat schepen Koen Baert Gemeentebelangen vaarwel zegt, was voor de partij geen verrassing. Dat hij nu opkomt met zijn eigen partij 'Wommelgemse Gemeentebelangen', die bovendien qua naam erg lijkt op Gemeentebelangen, is dat wel.

"Koen liet in februari 2017 weten dat hij het na deze legislatuur voor bekeken hield", vertelt Ann Baele, lijsttrekker Gemeentebelangen. Enkele maanden geleden liet Baert echter weten dat hij terugwilde naar zijn roots: de Open Vld. "Dat was een eerste verrassing voor ons", vertelt Baele. "Maar daar kreeg hij het deksel op de neus. Vorige legislatuur liet hij Open Vld ook vallen na enkele jaren om daarna als onafhankelijke verder te zetelen. Nadat Open Vld voor Koen geen plaats had, wilde hij terug naar onze partij, maar onze lijst was al gevormd."





Dat Baert nu met Wommelgemse Gemeentebelangen naar de kiezer trekt, bertreurt Baele. "Iedereen is vrij om een partij op te richten maar kies een naam die je zelf bedacht hebt. Dit zorgt alleen maar voor verwarring. Dit voelt als een mes in onze rug."





Geen samenwerking

Om die reden ziet Gemeentebelangen een mogelijke samenwerking met Koen Baert en zijn Wommelgemse Gemeentebelangen niet zitten. "Ons vertrouwen is geschaad." Ook de aantijging van Baert dat Gemeentebelangen een voorakkoord met Open Vld heeft, is volgens Baele absoluut niet waar. "Iedereen voert campagne hoe hij dat wil maar wij gaan ons niet verlagen tot ruzie", aldus Baele. (ADA)