Aanleg parkeerzone Adolf Mortelmansstraat ADA

15 februari 2019

Aannemer Brebuild start met de aanpassingswerken van de BUS-strook voor het schoolgebouw van het Oogappeltje in de Adolf Mortelmansstraat in Wommelgem. De werken starten maandag 18 februari. De strook zal worden omgevormd tot parkeerstrook voor vijf wagens. Tijdens de werken zal het autoverkeer gewoon door kunnen. Enkel bij het aanleveren van het werkmateriaal zou het kunnen dat de straat enkele minuten wordt afgesloten. De werken zullen in totaal twee weken duren en als alles verloopt volgens plan, zouden ze tegen 1 maart zeker klaar moeten zijn.