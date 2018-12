255 gratis feesttickets De Lijn voor overgang oud naar nieuw ADA

03 december 2018

13u09 1

De gemeente Wommelgem kreeg 255 feesttickets toegewezen van vervoersmaatschappij De Lijn tijdens de overgang van oud naar nieuw. Tijdens oudejaarsnacht brengen de chauffeurs van De Lijn je veilig en gratis naar je bestemming en weer thuis. Zeven tramlijnen en tweeëntwintig buslijnen blijven de hele nacht van oud naar nieuw rijden. Het ticket ontvang je dit jaar via sms. Je hoeft dus niet meer naar het gemeentehuis of de bib om je ticket op te halen.

Dankzij het gemeentebestuur kan je ook dit jaar gratis gebruikmaken van alle feestbussen en -trams van oud op nieuw. Dat kan via het registratieplatform van De Lijn vanaf 1 december. Je kan tot maximum vier gezinsleden registreren onder één gsm-nummer. Belangrijk is wel dat iedereen alle verplaatsingen samen maakt. Elke reiziger moet namelijk over een geldig vervoerbewijs beschikken. Het sms-ticket is geldig van 31 december 2018 om 18 uur tot 1 januari 2019 om 23.59 uur.