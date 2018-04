200 oldtimers palmen Fort II in 09 april 2018

02u33 0

De tweede bijeenkomst van de relatief nieuwe Wommelgemse Oldtimer Club was gistermiddag een schot in de roos. In de schaduw van een zonovergoten Fort II kwamen maar liefst tweehonderd oldtimers bijeen. "Vorig jaar, op onze allereerste bijeenkomst toen de vzw net was opgericht, waren dat er nog tachtig", glundert organisator Bart Van Scharen, die in Wommelgem ook vijfde schepen is voor N-VA. "Onze club wordt op korte tijd zeer populair en we moeten ervoor zorgen dat ze niet uit haar voegen barst. We proberen het dan ook lokaal te houden. We hebben nu vijftig leden en daar hoeven er niet te veel meer bij te komen." Rond de middag vertrokken zo'n tachtig oldtimers voor een tochtje in de buurt terwijl de rest van de bezoekers genoot van de zon.