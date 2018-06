2,5 miljoen betaald, maar pand blijft ongebruikt MEERDERHEIDSPARTIJEN IN DE CLINCH OVER GEBOUW OP HERENTALSEBAAN DAVID ACKE

29 juni 2018

02u41 1 Wommelgem De gemeentediensten blijven voorlopig in de Kaakstraat. Normaal stond een verhuis gepland naar een nieuw pand op de Herentalsebaan, maar meerderheidspartij Gemeentebelangen vindt dit te duur. Ondertussen kocht de gemeente het nieuwe pand wél al aan voor 2,5 miljoen euro.

"Het dossier rond een mogelijke verhuis van de huidige gemeentediensten naar de nieuwe locatie op de Herentalsebaan zit muurvast", dat zegt schepen Bart Van Scharen (N-VA). Het dossier sleept al aan sinds 2015, toen de plannen voor de verhuis werden bekendgemaakt. De gemeente kocht daarom een pand op de Herentalsebaan voor 2,5 miljoen euro. Dat was veel goedkoper dan de 5,5 miljoen die nodig was voor de renovatie van het huidige gemeentehuis. "Maar die verhuis zal niet meer voor deze legislatuur zijn. Het is aan het volgende bestuur om snel een oplossing te vinden", aldus de schepen.





Kostprijs te hoog

"We kochten een pand op de Herentalsebaan en alles was eigenlijk rond. Alleen de financiering van enkele aanpassingswerken moest nog worden goedgekeurd, maar daar liep het dus grondig mis. Coalitiepartner Gemeentebelangen vond die kostprijs te hoog en een consensus werd niet gevonden. "De uiteindelijke raming bleek veel hoger te liggen dan aanvankelijk gedacht. Het leek ons dus niet opportuun. Wij zijn voorstander om op de huidige locatie in de Kaakstraat te blijven en het pand ofwel af te breken ofwel te renoveren. Het aangekochte pand doen we dan beter opnieuw van de hand. Maar dat is iets om na de verkiezingen te bekijken," aldus schepen Marc Dierckx (Gemeentebelangen).





Ondertussen zat de gemeente met het aangekochte pand. Omdat het niet gebruikt werd, besloot de gemeente het pand te verhuren tot er een oplossing gevonden is.





Verkoop pand

Volgens schepen Van Scharen zijn er een aantal mogelijkheden, waaronder een eventuele verkoop. "Het pand is erg begeerd. Veel moeite om het opnieuw kwijt te raken, zullen we dus niet moeten doen." Maar het liefst ziet de schepen het oorspronkelijke plan uitgevoerd worden met een verhuis van het OCMW en na de aanpassingswerken van het pand ook de gemeentediensten. "Het OCMW zou al snel kunnen verhuizen terwijl de aanpassingen aan het gebouw gebeuren. Wanneer die klaar zijn, zouden ook de gemeentediensten kunnen verhuizen naar de Herentalsebaan." Wat er dan met het huidige gemeentehuis moet gebeuren volgens Van Scharen? "Er zijn veel mogelijkheden. Zelfs een afbraak is een optie: dan zou de vrijgekomen ruimte getransformeerd kunnen worden in een groene zone", vindt de schepen. Maar die knopen zullen moeten worden doorgehakt door het nieuwe bestuur. Van Scharen hoopt dat er in 2019 meteen werk wordt van gemaakt.