14 mensen zonder papieren opgepakt bij controleactie aan E313 Toon Verheijen

11 december 2018

07u43 0 Wommelgem In de nacht van 10 op 11 december werden 14 mensen zonder papieren aangehouden op de parking Q8 op de grens tussen Ranst en Wommelgem langs de E313. Zij probeerden er aan boord van vrachtwagens te geraken. Met de actie wilde de politie de overlast voor de buurtbewoners aanpakken en mensensmokkel tegengaan.

De transmigranten verklaarden allemaal afkomstig te zijn uit Eritrea. Van de 14 aangetroffen mensen verklaarden er 8 minderjarig te zijn. De actie startte rond 1 uur. Volgens een getuige werden ook enkele bosjes rond de parking uitgekamd. De politie slaagde er na korte achtervolgingen in om enkele illegalen in te rekenen. Mogelijk zijn er ook enkele kunnen ontkomen.

Speelgoed

De voorbije maanden werden al meermaals illegalen betrapt of gezien. In oktober nog probeerde een groep van een vijftiental transmigranten zich in een koelwagen te verstoppen. In de bosjes rondom het tankstation en De Keer ligt het vol afval dat de transmigranten achterlieten. Het gaat om kledij en slaapgerief, maar evengoed treintickets van Brussel naar Antwerpen en zelfs speelgoed. Vermoedelijk ligt Wommelgem op het traject van een georganiseerde bende mensensmokkelaars. Vanuit Brussel nemen de transmigranten de trein richting Antwerpen en daar nemen ze de tram naar het grote rondpunt onder de E313 in Wommelgem. Vanaf daar is het een klein uurtje wandelen naar de vrachtwagenparking aan Q8 waar de transmigranten een illegale lift in een truck proberen te versieren.