1.400 bezoekers verkennen Fort II 22 mei 2018

02u25 0 Wommelgem De tiende editie van de Fortengordel heeft 12.000 mensen op de been gebracht. Dankzij het mooie weer werd het succes van vorig jaar geëvenaard.

De tiende editie van de Fortengordel stond in het teken van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog en de start van het vredesjaar.





Fort II in Wommelgem kon rekenen op 1.400 bezoekers en doet het daarmee opnieuw erg goed wat betreft bezoekersaantal. Ter plaatse konden bezoekers meer te weten komen over de gemeente Wommelgem tijdens de Eerste Wereldoorlog en voor de kinderen was er randanimatie.





Zij konden zich uitleven op een springkasteel en voor de waaghalzen was een abseil van het dak van het fort naar de binnenplaats. Koploper in de lijst was fort Ertbrand in Kapellen met 1.700 bezoekers. Het was de eerste keer dat dit fort deelnam aan de Fortengordel.





Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Erfgoed, is tevreden over deze tiende editie: "Deze opkomst en de tevredenheid van de mensen bevestigen de interesse in het aanbod van de forten in de groene gordel rond Antwerpen. Het is belangrijk te tonen dat de fortlocaties het hele jaar door ruimte maken voor zowel historische als hedendaagse activiteiten. Daarmee groeien zij stilaan uit tot betekenisvolle sociale en culturele centra in hun gemeenten." (ADA)