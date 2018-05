"Wij hebben alleen muziek nodig" EERSTE ALCOHOLVRIJE FESTIVAL IS SCHOT IN DE ROOS KRISTOF DE CNODDER

14 mei 2018

02u33 0 Wommelgem Het eerste Suntribefestival in het fort van Wommelgem was zaterdag een schot in de roos. Het eerder alternatieve 'hippiepubliek' ging uit de bol in een ongedwongen sfeer en had geen drank nodig om in de stemming te geraken. Op het festivalterrein was dan ook geen druppel alcohol te verkrijgen. "Muziek is alles wat we nodig hebben!"

Woodstock lag zaterdag even in Wommelgem. Zowat duizend mensen kwamen af op het eerste Suntribefestival en daar zaten er heel wat bij uit de alternatieve scene. Dansen gebeurde veelal op blote voeten en af en toe was er zelfs een blote borst te zien. Er kon en mocht dus veel op het festivalterrein, maar drank en drugs waren taboe.





"Dat je drugs probeert te weren van je festival is evident, maar wij kozen er dus voor om ook geen alcohol te schenken", zei organisator Wim Demaere. "Da's een hele bewuste keuze. Hoewel ik zelf normaal ook wel eens een pintje drink, merkte ik in het verleden dat drank op festivals regelmatig voor problemen zorgt. De gemoederen geraken dan sneller oververhit. Bovendien komt de focus veel meer op de muziek te liggen als je de alcohol weglaat. In de 'conscious clubbing' gemeenschap - waar ik zelf deel van uitmaak - is nuchter uitgaan trouwens perfect ingeburgerd."





De bezoekers van Suntribe leken zich helemaal niet te storen aan de alcoholban. "Integendeel, ik vind het een goede zaak", gaf Luikenaar Laurens aan. "Drankgebruik leidt op festivals vaak tot misbruik en dat vind ik jammer. Sommige mensen kennen hun grenzen niet en dat zorgt altijd voor miserie. Zelf heb ik voldoende aan de muziek - en af en toe een Guarana energiedrankje - om me te amuseren."





Een zelfde geluid bij de Gentse Jana Van Pee en haar vrienden. "In onze groep zijn er mensen die af en toe alcohol drinken, maar niemand mist het hier. De sfeer en de positieve energie die hier hangen vind je bijna nergens."





Biosapjes

Overigens probeerde quasi niemand drank binnen te smokkelen. Het was natuurlijk ook niet zo dat de festivalbezoekers dorst moesten lijden. Zo waren er allerhande speciale biosapjes te verkrijgen en was er zowaar zelfs gratis water voorzien. "Kunnen beschikken over drinkwater is een basisrecht", benadrukte de organisator. "Dat we heel wat inkomsten mislopen door geen alcohol en water te verkopen? Ongetwijfeld is dat zo, maar dat is niet onze hoofdbekommernis. Het is niet onze bedoeling om hier rijk van te worden. Als we gewoon uit de kosten geraken en eventueel nog iets over houden voor de organisatie van een volgende editie zijn we al lang tevreden. Als het van mij afhangt, komt die volgende editie er ook. We kregen veel positieve reacties."