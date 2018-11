“Gek? Ach misschien een beetje”: diabetespatiënt met astma waagt zich aan ultra run van 265 km door woestijn David Acke

08 november 2018

16u39 2 Wommelgem Peter van Rompaey neemt in april deel aan de BTX South-Africa Ultra Run, een looptocht van 265 km door de Namibische woestijn. Een sportieve uitlaatklep, zegt hij zelf. Tegelijk wil hij aantonen dat mensen met diabetes, zoals hijzelf, en andere kwalen ook perfect in staat zijn om bijzondere dingen te verwezenlijken.

Op 15 april volgend jaar staat Peter aan de start van de BTX South-Africa Ultra Run. Dat is een loopwedstrijd van 265 kilometer verdeeld in vijf etappes door de woestijn van Namibië. Met dagtemperaturen die schommelen tussen de 30 en 45 graden is het geen ‘walk in the park’. “Ja, je moet een beetje gek zijn om eraan te beginnen,” lacht Peter. “Maar ik ben gewoon iemand die enorm graag sport. Ondanks de lichamelijke kwaaltjes die me het afgelopen jaar parten hebben gespeeld.” In 2017 nam de ultraloper al deel aan de Marathon Des Sables, een loopwedstrijd van gemiddeld 250 kilometer door de woestijn. “Normaal zou ik nadien deelnemen aan een ultrarun op de Noordpool. Maar mijn gezondheid liet het niet toe”, gaat Peter verder. Als diabetespatiënt nam hij deel aan de Marathon Des Sables maar nadien kreeg hij ook te horen dat hij astma heeft en sarcoïdose. Dat is een aandoening waarbij spontaan ontstekingen ontstaan op een of meerdere plaatsen in het lichaam. Het is een systeemziekte, met andere woorden een ziekte die tezelfdertijd meerdere organen en gewrichten kan aantasten. “Ik was genoodzaakt om het iets rustiger te doen. Maar ik kan niet stilzitten. Ik moet kunnen sporten en mijn grenzen verleggen.”

Medicatie bij de hand

Het was zijn vriend en looppartner Kurt Alderweireld die Peter overtuigde de draad opnieuw op te pikken en deel te nemen aan de BTX South-Africa Ultra Run. Toch is zo een tocht niet zonder risico en moet Peter regelmatig zijn lichaam regelmatig aan een controle onderwerpen. Tijdens zijn tocht zal hij dan ook medisch apparatuur meezeulen. “Uiteraard heb ik een prikker bij die de suikerspiegel meet en voldoende insuline. Maar ook mijn puffer zal ik bij de hand hebben. Net zoals speciaal voedsel met trage en snelle suikers. Ik ken mijn lichaam ondertussen maar in zulke extreme omstandigheden kan je toch nooit volledig inschatten hoe je lichaam zal reageren. Daarom wilde ik graag een medisch team dat ik ken,” vertelt Peter.

In aanloop naar de loopwedstrijd, is Peter volop aan het trainen. Zowel conditietraining als trainingen om de spiermasse te verhogen. Want dat is een belangrijke les die hij leerde tijdens zijn deelname aan de Marathon Des Sables. “Die ultraruns zijn veel meer dan gewoon lopen. Je moet vaak ook klauteren over rotsen of met momenten zelfs klimmen. En dan heb je voldoende spierkracht nodig. Die zal ik ook nodig hebben in Namibië.” Vier keer per week gaat Peter lopen. Dat zijn zowel duurtrainingen als intervalsessies en daarnaast fietst hij elke dag. De tijd die over is spendeert hij dan aan krachttraining.

Goed doel

Aan dit huzarenstukje koppelt Peter meteen ook een actie voor het goede doel. Hij hoopt zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een lokaal initiatief dat neushoornjongeren opvangt van wie de ouders door stropers omgebracht zijn. Op welke manier hij geld zal inzamelen voor de dieren, is Peter nog volop aan het bekijken. Maar ben je niet bang dat net die neushoorns de achtervolging in gaan zetten tijdens de wedstrijd? “Ach, er is ons beloofd dat rangers een oogje in het zeil gaan houden. Ik kan alleen maar hopen dat ze zich aan hun woord houden. Ik denk niet dat ik na 100 kilometer nog snel genoeg ga kunnen lopen om te kunnen ontsnappen aan een leeuw of olifant,” lacht Peter.