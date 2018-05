'De Acht van Wommelgem' rijdt voor derde keer uit 08 mei 2018

Voor de derde keer op rij organiseert de Wommelgemse Sprinters vzw 'De Acht van Wommelgem'. Op 27 mei staat Wommelgem een hele dag in het teken van wielrennen met om 12.30 uur de dikkebandenrace voor kinderen tussen vier en twaalf jaar. Om 14 uur gaat Toer de Toerist van start. Dat is een criterium dat bestaat uit zes wedstrijden. Op 13 mei gaat dat criterium van start in Vorselaar en daarna zijn er wedstrijden in Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Viersel en Vremde. Om 15.30 wordt het Vlaams Kampioenschap gereden voor de betere wielerliefhebber. Alle info hierover kan je terugvinden op https://koers-in-wommelgem.webnode.be/ (ADA)