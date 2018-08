"Blij dat die saga nu is afgerond" WOMMELGEMNAARS KEUREN HERAANGELEGDE KERKPLAATS UNANIEM GOED DAVID ACKE

20 augustus 2018

02u25 0 Wommelgem Honderden muziekliefhebbers zijn afgelopen zaterdag naar de Kerkplaats getrokken voor Wommelgem Zomerdorp. Meteen een ideale test voor de klinkers van de net vernieuwde Kerkplaats. Buurtbewoners keurden het plein unaniem goed. "Al mogen ze het plein wel eens borstelen."

Het was opvallend hoeveel mensen een blik naar beneden wierpen toen ze de Kerkplaats opstapten richting Wommelgem Zomerdorp. Enkelen testten de klinkers op gladheid door er met hun voeten heen en weer over te wrijven. Bijna altijd gevolgd door een instemmende knik. Ja, het vernieuwde plein werd goedgekeurd door de Wommelgemnaar. Begin dit jaar werden de kleine Turkse tegels vervangen door stevige klinkers omdat die tegels niet bestand waren tegen de grillige weersomstandigheden en het veelvuldig gebruik door marktkramers.





Groter en ruwer

"De stenen brokkelden af, lagen los en staken uit de grond. Verschillende mensen struikelden en vielen op de grond", vertelt Danielle Goormans. "Dit is veel beter. De stenen zijn groter en ruwer waardoor je niet meer uitglijdt. Ze zien er ook veel steviger uit dan die vorige kleine tegels." Ook haar man Jef Vleminx is opgetogen. "We zijn blij dat heel die saga nu eindelijk afgerond is." Al heeft Danielle toch nog een minpuntje. "Ze hadden wel het zand kunnen opruimen dat nog op de grond ligt", grapt ze.





Vriendinnen Maria Petroons en Sylvia Goossens sluiten zich aan bij die mening. "Dat was brol hé, die tegeltjes. Wij zijn ook heel tevreden. Het is veiliger en bovendien vind ik deze klinkers veel mooier. Ze zijn zachter van kleur", vertelt Maria. Dat ook de voetpaden rond het plein aangepakt werden en een ruwere tegel kregen, maakt het voor de dames compleet. "Ik liep over straat om niet uit te glijden op het voetpad. Als het regende, waren die vroegere tegels erg glad. Maar ook dat behoort tot het verleden", aldus Sylvia. Volgens haar zijn ook de marktkramers erg blij dat ze opnieuw op hun vertrouwde stek hun spullen kunnen verkopen aan de Wommelgemnaars.





Ondertussen brachten The Green Onions de sfeer erin met het ene hitnummer na het andere. De groep is ondertussen een vaste waarde op Wommelgem Zomerdorp. Nadien was het nog aan de Engelse Tribute band Killerqueen. Zij speelden de grootste hits van rocklegende Freddie Mercury van Queen. Regi had de eer om het festival af te sluiten. Enkele honderden mensen zakten af naar Wommelgem Zomerdorp. De organisatie lag in handen van de gemeente en lokale verenigingen zorgden ervoor dat iedereen op tijd een drankje had. Dit jaar waren dat de Daltons en Appolo's.