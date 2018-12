Zwevezelenaars brengen Limoncello 340 op de markt Redactie

06 december 2018

17u27 1

Gill Van Bruwaene en Sander Dewandelaere uit Zwevezele hebben met Limoncello 340 -uitgesproken Three-Forty - vandaag een nieuw artisanaal product op de markt gebracht. De Limoncello 340 wordt precies vandaag voorgesteld omdat het net de 340ste dag van het jaar is, wat meteen ook de naam Three-Forty verklaart. De Zwevezeelse limoncello heeft een alcoholgehalte van 24,4 procent en een inhoud van vijftig centiliter per fles. De limoncello is verkrijgbaar in Crombé Winehouse in de Doenaertstraat 20 in Kortrijk en restaurant Coeur d’Amis op de Kortrijksteenweg 43 in Zwevezele. Online zal de drank ook aangeboden worden op www.threeforty.be. Ook te vinden op Facebook en Instagram.