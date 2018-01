Zwevezele staat steviger op de tweede plaats 31 januari 2018

02u35 0 Wingene Dankzij een uitmuntend derde quarter won BBC De Westhoek Zwevezele van Geraardsbergen.

Basketbal tweede landelijke

"Twee onvolledige ploegen tegen elkaar", stelt Dries Rotsaert. "In de eerste helft konden we niet echt het verschil maken. We begonnen na de rust met een zoneverdediging en daarop vond Geraardsbergen geen oplossingen meer. We maakten in het derde quarter het verschil en wonnen nog heel ruim. Door het onverwachte verlies van K-Basketteam Kortrijk staan we nu nog sterker op de tweede plaats. Dit mogen we niet meer laten schieten. We willen ook nog zoveel mogelijk Racing Brugge het vuur aan de schenen leggen. Als we de tweede plaats vasthouden, zou dit een heel mooie bekroning zijn van dit seizoen. Latem-De Pinte en Gent-Oost zijn nu onze eerste achtervolgers. Ons volgende duel is tegen Melle. Bij winst zetten we opnieuw een heel goede stap in de juiste richting. Afgelopen weekend speelden er ook voor het eerst twee spelers van de U18 mee. Dat toont dat de opvolging voor de toekomst beetje bij beetje ook zal komen." (BVDO)