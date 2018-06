Zorgvrijwilligers worden verwend in feestzaal De Verrekijker 26 juni 2018

02u35 0

In een volle feestzaal De Verrekijker werden de zorgvrijwilligers van de gemeente in de bloemetjes gezet. Wingene telt 365 zorgvrijwilligers en 145 mantelzorgers die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor mensen die zorg nodig hebben. In de namiddag had een mantelzorgmarkt plaats. "Voor één keer gaan we jullie soigneren, want jullie doen dat bijna altijd voor anderen", zei burgemeester Verkest tot de ongeveer 260 aanwezige vrijwilligers. Hij had ook woorden van lof voor OCMW-voorzitter Tom Braet. Hij is de architect van het toekomstige vrijwilligersbeleid. Tijdens het bedankingsfeest werd ook een mantelzorgbeeld onthuld dat gedurende twee jaar op verschillende locaties in de gemeente geplaatst zal worden.











(DJP)