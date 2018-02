Wolfie is Prins Carnaval 06 februari 2018

De 38-jarige Frederic Wolfcarius, oftewel Wolfie, is de nieuwe Prins Carnaval. In een volle feesttent brachten ruim 2.200 personen hun stem uit, en om 1 uur 's nachts werd de uitslag bekend gemaakt. Wolfie en zijn roosje Haike behaalden bijna 1.400 stemmen, een ruime voorsprong op zijn rivaal Andy. Andy was al eens Keizer Carnaval en nam ter gelegenheid van 50 jaar carnaval voor een vierde keer deel. Het kamp van Wolfie vierde uitbundig. "Dit is een fantastisch gevoel", aldus de kersverse prins. Ook zijn roosje, de 18-jarige Haike, was uiterst tevreden.





(DJP)