Winnaars Korte Keten Kaart krijgen cadeaumand 28 juli 2018

02u42 0

De Fair Trade Trekkersgroep organiseerde van 1 mei tot 30 juni een actie om lokale duurzame voeding te promoten via een korte keten kaart. Iedereen werd aangemoedigd om producten rechtstreeks bij de lokale landbouwers aan te kopen. De wedstrijd was een ongekend succes want 715 volle spaarkaarten werden ingevuld en tien winnaars kregen een mand vol eerlijke en duurzame producten. De winnaars waren Laura Timmerman, Gerard Andries, Angèle Vandaele, Myriam Vandendriessche, Eddy Van Colen, Eveline Lippens, Koen Depypere, Kylie Van Bruwaene, Martin Hallaert en Janne Goutry.





(DJP)