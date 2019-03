Wingene zoekt helpende handen om zwerfvuil te ruimen Sam Vanacker

13 maart 2019

17u41 0 Wingene Het gemeentebestuur organiseert op zaterdag 23 maart een grote zwerfvuilactie. Samen met verenigingen, buurtcomités, scholen en andere vrijwilligers worden tien locaties geruimd. Bijzondere aandacht gaat dit jaar naar de fietspaden.

Sluikstorters worden dan wel zwaar beboet, maar ook in Wingene blijft zwerfvuil een probleem. “Onze eigen gemeentelijke diensten, mensen van sociale werkplaatsen en vrijwilligers zijn bijna dagelijks bezig met opruimen”, zegt schepen voor Leefmilieu Brecht Warnez (CD&V). “Het prijskaartje van die acties bedraagt tweehonderdduizend euro. Tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie willen we sensibiliseren en een signaal geven aan de mensen die het probleem veroorzaken. Hoe meer helpende handen, hoe krachtiger dat signaal.”

Deelnemers worden verwacht om 9 uur op het Gemeenteplein in Wingene. De actie duurt tot 11.30 uur. Iedereen krijgt opruimmateriaal en na afloop is er een hapje en een drankje. Inschrijven via milieu@wingene.be.