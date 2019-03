Wingene werkt aan nieuw mobiliteitsplan Sam Vanacker

22 maart 2019

14u33 0 Wingene Wingene werkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Aanleiding is de geplande bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum en de opmaak van een mobiliteitsplan. “Om op regionaal niveau mee te kunnen denken, is het belangrijk eerst onze lokale accenten scherp te stellen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V)

Concrete details zijn er nog niet, maar volgens Verkest speelt de visie op het vracht- en landbouwverkeer in elk geval een grote rol. Daarnaast worden ook het fiets- en snelheidsbeleid onder de loep genomen, met aandacht voor de herwaardering van trage wegen. Ook op vlak van parkeerbeleid in de centra van Zwevezele en Wingene zijn veranderingen op til. “De komende weken voeren we alvast een parkeeronderzoek uit in het centrum van Wingene”, zegt de burgemeester. “Ook lokale parkeerproblemen, bijvoorbeeld aan de nieuwe campus van De Zande, staan op het programma.”

Anticiperen op regionaal mobiliteitsplan

Met de opmaak van het plan wil de gemeente anticiperen op de komst van een regionaal mobiliteitsplan, dat er komt er in navolging van het decreet Basisbereikbaarheid. Dat decreet wil gemeentes beter laten samenwerken rond mobiliteit en verkeersveiligheid, over de gemeentegrenzen heen. Niet onbelangrijk is dat de gemeentes daarbij ook inspraak krijgen over de busverbindingen. “Door het regionaal mobiliteitsplan zal het openbaar vervoer grondig gereorganiseerd worden. Op dat vlak hebben we veel aandacht voor onze deelkernen, zoals bijvoorbeeld Sint-Jan. Maar om op regionaal niveau mee te kunnen denken, is het belangrijk om eerst onze lokale accenten scherp te stellen.”