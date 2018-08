Wingene Swingt met Lindsay 24 augustus 2018

Het eerste weekend van september is er kermis in Wingene. Bij de avondmarkt op woensdag 5 september pakt het Gemeentelijk Feestcomité traditioneel uit met een programma onder de noemer 'Wingene Swingt'. Er zijn vanaf 19 uur twee optredens voorzien op het Kerkplein. De eerste die aan bod komt is Lindsay, zus van de Vlaamse zanger Christoff. Ze startte haar zangcarrière begin de jaren negentig, vaak als achtergrondzangeres van haar broer tot ze in 2008 een platencontract tekende en tot op heden een succesvolle solocarrière heeft. Na Lindsay komt de Ment Party Band met centraal acteur David Michiels, onder andere bekend uit Familie, Verschoten & Zonen en Spoed. Samen met 4 topmuzikanten brengt hij live hits. Het optreden duurt 90 minuten met daarin een gastoptreden van Eveline Cannoot. Drijvende krachten achter het Feestcomité zijn voorzitter Thomas De Groote, en verder Geert De Jaeger, Isabel Gadeyne, Freddy Delaey, Claudine De Jans, Geert Yde, Martine Vanslambrouck, Johan Verfaillie, Astrid Sys en Gert van de Steene. (DJP)