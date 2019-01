Wingene overweegt invoering en erkenning European Disability Card Sam Vanacker

29 januari 2019

13u02 0 Wingene Zowel oppositiepartij N-VA als oppositiepartij Burgerbelangen willen dat Wingene de European Disability Card erkent. Dat is een kaart waarmee personen met een beperking kunnen bewijzen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap.

Beide partijen hadden het punt op de agenda van de gemeenteraad van maandagavond gezet. De kaart werd al in oktober 2017 gelanceerd in ons land en wordt ondertussen al in veel gemeentes erkend. Zo erkennen Tielt, Roeselare, Hooglede, Meulebeke, Oostrozebeke, Ingelmunster, Kortemark en Aalter de EDC-kaarten al. Op vertoon van de kaart komen personen met een beperking in aanmerking voor voordelen of specifieke toegangstarieven in bijvoorbeeld zwembaden, zonder eventuele pijnlijke discussies over de aard van de handicap.

Schepen van Sociale Zaken Tom Braet (CD&V) was het voorstel wel genegen. Hij stelde voor dat een lokaal overleg eerst zou nagaan waar de kaart gebruikt en gepromoot zou kunnen worden om later met een meer uitgewerkt voorstel terug naar de gemeenteraad te komen.