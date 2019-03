Wingenaar organiseert mars op Brussel om motorcross van de ondergang te redden Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

22 maart 2019

19u07 0 Wingene Jeffrey Soenen (24) heeft een missie. Volgens de Wingense motorcrosser is zijn favoriete sport met uitsterven bedreigd en daarom organiseert hij op zaterdag 13 april een mars op Brussel onder de noemer ‘Red de Motorcross’.

Jeffrey is twee jaar geleden gestart met de sport maar al snel raakte hij gefrustreerd door het gebrek aan ondersteuning en het tekort aan oefenterreinen in ons land. “Eind jaren tachtig telde België nog zestig oefenterreinen. Vandaag zijn dat er nog negen. Als West-Vlaams motorcrosser moet je al naar Frankrijk, Wallonië, Limburg of Nederland rijden om te trainen. En dan nog.”

“Twee weken geleden ging het parcours in Westdorp (bij Terneuzen in Nederland- red.) dicht. De gemeente gaat er een industriezone van maken. Dat was voor mij de druppel. Dezelfde dag nog heb ik de facebookpagina ‘Red de Motorcross’ opgericht. De terreinen verdwijnen niet alleen, nieuwe initiatieven worden actief tegengewerkt. Twee jaar geleden was er sprake van een nieuw parcours in Zeebrugge. Dat is een stille dood gestorven. Hetzelfde verhaal in Gent. Zo kan het niet langer. Ik doe dit voor de jeugd en voor de toekomst van de sport.”

Jeffrey is niet de eerste die aan de alarmbel trekt. Eerder deed ook de bekende motorcrosser Stefan Everts verwoede pogingen om de sport terug op de kaart te krijgen, maar hij gaf die strijd inmiddels op. Feit is wel dat de facebookpagina ‘Red de Motorcross’ inmiddels al 2.000 vind-ik-leuks oogstte. Jeffrey kreeg naar eigen zeggen al steunbetuigingen uit zowat alle hoeken van de motorsportwereld.

“Ik hoop toch minstens 250 motorcrossers en sympathisanten samen te krijgen in Brussel. Weliswaar zonder motoren. Misschien dat we symbolisch een paar motoren mee brengen, maar het is niet de bedoeling dat we allemaal op de motor door Brussel rijden. Dat zou een omgekeerd effect kunnen hebben. Verder roep ik ook iedereen op om met de trein naar Brussel te komen of om te carpoolen. Het is niet omdat we houden van de sport dat we niet tegelijk milieubewust kunnen zijn.”