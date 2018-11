Willy en Palmyre zijn diamanten koppel 27 november 2018

In het oud-gemeentehuis zijn Willy Cortvriendt en Palmyre Vanderper ontvangen door het gemeentebestuur voor de viering van hun zestigste huwelijksverjaardag. Willy werd op 8 augustus 1934 geboren in Koolskamp. Hij huwde op zijn 24ste met Palmyre en ze trokken naar een hofstee op de Meiboom in Zwevezele en kweekten er varkens en koeien. Willy combineerde dat met een job als vrachtwagenchauffeur bij voederbedrijf Danis. Palmyre werd op 18 augustus 1935 geboren in Lichtervelde. Na haar huwelijk hielp ze mee op de boerderij met haar man. Het koppel kreeg drie dochters: Linda, Nicole en Martine.





(DJP)