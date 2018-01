Wilfried en Georgette zijn diamanten koppel 23 januari 2018

In zaal Wildenburg vierden Wilfried Vandewiele en Georgette Devooght samen met hun familie hun diamanten huwelijksjubileum. Wilfried werd op 9 januari 1931 in de Fazantendreef in Wingene geboren. Hij liep tot zijn 13 jaar school in Wildenburg en ging dan thuis op de boerderij werken. Na 22 maanden legerdienst in Duitsland ging hij opnieuw aan de slag op de boerderij aan de Beernemsteenweg en bleef er werken tot zijn 65ste. Georgette werd in Brugge geboren op 8 december 1932 en groeide op in Sint-Pietersveld. Het koppel woont nog steeds op dezelfde plek aan de Beernemsteenweg, waar ze in 1994 een nieuw huis bouwden. In het gezin kwamen twee kinderen, Myriam en Filip. Er zijn ook vier kleinkinderen (Manuel, Gregory, Frederik en Angelique) en twee achterkleinkinderen (Ylke en Febe).





(DJP)