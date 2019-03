Wie saboteert week na week succesvolle broodautomaat aan krantenwinkel? Hans Verbeke & Sam Vanacker

20 maart 2019

13u40 0 Wingene Een zorgenvrije sluitingsdag. Daar droomt Isabel Devooght (42) uit Wingene van. Sinds nieuwjaar saboteert een onbekende elke maandag de broodautomaat die voor haar kranten- en broodwinkel staat. “Uit jaloezie allicht maar ik weet niet wie mij viseert”, zegt Isabel. “Keer op keer kom ik op maandagavond thuis en steken alle 45 broden nog in de automaat omdat die onklaar is gemaakt. Maar nu is de maat vol. Camerabewaking en sociale controle moet hier een eind aan maken.”

Al 23 jaar runt Isabel Devooght op de hoek van de Beernemstraat en de Heilig Sacramentstraat in Wingene de drukbeklante dagbladhandel Bellucci. Vijf jaar geleden besloot ze om ook brood en afgeleide producten te verkopen, in de winkel maar ook in een automaat die voor de zaak opgesteld staat. “Dat verliep jaren zonder problemen, tot rond nieuwjaar en telkens op maandag”, vertelt Isabel. “Ik heb dan mijn sluitingsdag en trek er al eens op uit. Een zaak als de mijne runnen, vraagt immers veel energie en dan is het goed dat je even kunt bijtanken. Maar veel plezier heb ik de jongste maanden niet gehad aan mijn uitstapjes. Keer op keer belden klanten me om te zeggen dat de automaat het niet deed. Waarop ik telkens naar Wingene terugkeerde om te helpen of de klanten het geld terug te geven dat ze al in de automaat hadden geworpen.”

45 broden voor de vuilbak

Sabotage zorgt ervoor dat de klanten geen geld kunnen inwerpen of wel kunnen betalen maar geen brood kunnen trekken. Een knop waarmee de aankoop kan afgebroken worden en de klant het ingeworpen geld teruggeeft, wordt zo hard ingeduwd dat hij blijft steken. Andere keren wordt het muntengleufje volgepropt met zogenaamde ‘rostjes’. Ook dan is het niet meer mogelijk om een brood te kopen. “Zo is het al ettelijke keren gebeurd dat ik op maandagavond thuiskwam en vaststelde dat de automaat nog helemaal vol was. 45 broden, allemaal voor de vuilbak. Bovendien is op dat moment ook al de levering besteld die op dinsdag in de automaat verdwijnt. De broden moeten er dus uit.”

Ook sabotage bij automaat aan Delhaizewinkel

Isabel heeft geen idee wie haar viseert en wil al helemaal niemand beschuldigen. “Ik ben overigens niet de enige die dit overkomt”, zegt ze. “Ook de broodautomaat aan de Delhaizewinkel, hier vlakbij in de Heilig Sacramentstraat, werd regelmatig gesaboteerd. Dat hield op toen de uitbaters de automaat een ander plekje gaven, in het zicht van de bewakingscamera’s. Dat is intussen wat ik ook heb gedaan. Van op een onopvallende plek wordt de automaat nu dag en nacht in het oog gehouden. En zoals het hoort, hangt er nu ook een waarschuwingsbordje aan de automaat, zodat iedereen weet dat hij of zij gefilmd wordt. Hopelijk volstaat dat om de onbekende saboteur op andere gedachten te brengen. Een krantenwinkel runnen, is geen evidente job. En de verkoop van brood en andere bakkerijproducten vraagt een extra inspanning. Maar ik doe het graag en de klanten zijn enthousiast. Een saboteur die mij het succes niet gunt, zal daar geen verandering in brengen. Ik blijf positief in het leven staan”, besluit Isabel.