West-Vlaamse trucks rijden rond met dino's FIRMA DEGROOTE DRAAGT STEENTJE BIJ AAN NIEUWE JURASSIC PARK VALENTIJN DUMOULEIN

08 juni 2018

02u31 0 Wingene Als Hollywood trucks nodig heeft om in de film Jurassic Park: Fallen Kingdom dino's te vervoeren, dan belt het gewoon naar Zwevegem. Acht vrachtwagens van Degroote Trucks & Trailers schitteren in de blockbuster. Zaakvoerder Paul Degroote huurde voor de première een filmzaal af voor z'n personeel.

Fallen Kingdom is al de vijfde film in de immens populaire Jurassic Park-franchise. Vijfentwintig jaar na het origineel moeten de dinosaurussen van het eiland gered worden omdat er een vulkaan op uitbarsten staat. Hoofdpersonages Owen (Chris Pratt) en Claire (Bryce Dallas Howard) gebruiken alles wat in hun macht ligt om de prehistorische dieren van de ondergang te behoeden en doen dat dus met West-Vlaamse trucks.





Richting Hawaï

"Het is inderdaad een primeur dat onze vrachtwagens voor het eerst ook dino's hebben vervoerd", knipoogt zaakvoerder Paul Degroote van Degroote Trucks & Trailers. "Twee jaar geleden kregen we een telefoontje van iemand van Pinewood Studios die in opdracht van Universal Pictures allerlei materiaal aankoopt. We kopen geregeld oude legervoertuigen van het Belgisch leger op en verkopen die dan door. Zij waren naar zoiets op zoek en waren via het internet bij ons terecht gekomen. Ik dacht eerst dat ze die trucks voor het vervoer van materiaal nodig hadden. Mijn verrassing was dan ook groot toen ik ontdekte dat ze een vrij prominente rol in de film spelen." Het Zwevezeelse bedrijf verscheepte de vrachtwagens eerst naar de filmstudio nabij Londen. Later ging het naar Hawaï voor buitenopnames.





T-Rex

"Het zijn vrij robuuste wagens die perfect passen voor de rol die ze in de film toebedeeld kregen", vindt Degroote. "Ze zijn ook lichtjes aangepast, maar dat valt nogal mee: een likje verf en wat andere zeilen. Niet alleen de buitenkant van de trucks komt aan bod. In een bepaalde scène zie je een verdoofde Tyranossaurus Rex in een van onze vrachtwagen liggen. Toch surreëel, maar heel fijn."





Toen de zaakvoerder hoorde dat de trucks toch in de film te zien zouden zijn, wilde hij meteen gaan kijken. "Ik had nog nooit een Jurassic Park-film gezien", bekent hij. "Daar wilde ik nu wel eens verandering in brengen. Ik heb een filmzaal in Brugge afgehuurd en ben samen met mijn personeel en hun familie woensdagavond naar de première gaan kijken." Hoeveel de filmstudio voor de trucks betaalde wil Degroote niet kwijt. "Maar als ik had geweten waar ze voor dienden had ik meer gevraagd", lacht hij. Jurassic Park speelt sinds woensdag in de zalen.