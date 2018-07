Werkmateriaal gestolen 07 juli 2018

Langs de Zeswegestraat in de Wingense deelgemeente Zwevezele is ingebroken in een woning. Dat gebeurde tussen woensdagnamiddag half vier en donderdagavond half zeven. Bij de inbraak werd een voorraad werkmateriaal buitgemaakt. Van de daders is voorlopig geen spoor. (VHS)