Werken sluiten Wildenburg van buitenwereld af RESTAURANTHOUDERS HOUDEN DE MOED ERIN CHARLOTTE DEGEZELLE SAM VANACKER

16 november 2018

02u22 0 Wingene Wie van Wingene richting Beernem of omgekeerd moet, weet het inmiddels. Wildenburg is afgesloten en de werken zullen pas halfweg 2020 achter de rug zijn. Nagenoeg iedereen is tevreden dat er eindelijk een nieuw fietspad komt, maar voor de horecazaken wordt het stevig door de zure appel bijten.

Voor de horecazaken net naast de kerk van Wildenburg zijn de werken bijzonder zuur. Frituur Fritfun besliste van meet af aan om alleen nog in het weekend open te gaan. De uitbater van taverne St-Hubert ging niet toevallig net voor de start van de werken met pensioen. Restaurant 't Blauwhuys en gasthof Wildenburg daarentegen blijven gewoon open.





Promotie

"Even deed het de ronde dat we zouden sluiten, maar dat klopt niet. Via de dreef van de barones achter het restaurant kunnen wagens nog tot op onze parking komen", benadrukt Mario Ver Eecke van 't Blauwhuys. "Met vereende krachten gaan we hier door komen", gelooft Kristof Devooght van Wildenburg. "Samen hebben we bewegwijzering aangebracht en we voeren allebei promotie via sociale media. Maar makkelijk is het niet. Vooraan ziet de straat eruit als een oorlogsgebied. Vooral tijdens de week blijven de klanten weg. Anderzijds hopen we vanaf 2020 meer fietsers over de vloer te krijgen. We proberen positief te blijven."





Omweg

Huisarts Christophe Depamelaere is somberder gestemd. "Dit is een ramp voor Wildenburg. Die bloemist op de Pottelberg ging nagenoeg ten onder aan wegenwerken en voor onze horeca dreigt hetzelfde lot. Telkens ik van wacht ben, is het hopen dat ik geen heel dringende oproepen krijg, want telkens mag ik een omweg van 15 minuten doen", zucht hij.





Drie eiken

"Zelfs na de werken zal ik mijn kinderen hier trouwens nooit laten fietsen. Het fietspad wisselt veel te vaak van kant. Zo wordt er ter hoogte van de kerk overgeschakeld van een dubbelrichtingsfietspad naar een enkel fietspad en dat wordt levensgevaarlijk.Verder is het jammer dat drie eiken gekapt moeten worden, terwijl het fietspad probleemloos eromheen zou kunnen. Onbegrijpelijk dat er niet in twee ploegen gewerkt wordt. Zo hadden de werken veel sneller kunnen opschieten. Gemiste kansen over de hele lijn." Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) beseft dat de werken een zware dobber zijn voor de buurt. "Dit is een moeilijke periode voor Wildenburg. Enige pluspunt is dat de werken goed vlotten. Met wat geluk zijn ze volgende week al wat opgeschoven richting Wingene en ligt er volgende week al wat steenslag voor de deur van de restaurants en dat zal al een pak schelen. Hopelijk houdt het goede weer zo lang mogelijk aan", aldus de burgemeester.