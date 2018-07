Werken fietspad gaan van start 05 juli 2018

Volgende week starten de werken voor een verkeersveilige schoolomgeving op Wildenburg en daaropvolgend het nieuwe fietspad tussen Wingene en Wildenburg. Het is het actiecomité FietspadNu dat verheugd is de werken te mogen aankondigen. Het comité is een samenwerking tussen het oudercomité Wildenburg en de verkeersactiegroep 'Op de kop gevallen?' dat pleit voor een fietspad tussen Wingene en Beernem. "In het voorjaar van 2015 verzamelden we hiervoor 1.200 handtekeningen die met de vraag naar de nodige subsidies werden overhandigd aan minister Ben Weyts", zegt voorzitter Steffen Schuermans van Oudercomité Wildenburg. FietspadNu is blij dat de aannemer gestart is met de aanleg van een verkeersveilige schoolparking. Op 15 oktober volgt de eerste spadesteek voor het fietspad tussen Wingene en de kerk van Wildenburg zodat fietsers aan beide zijden van de weg veilig kunnen fietsen. De werken duren tot het voorjaar van 2020. "Ons werk is hiermee nog niet af, want we blijven bij de minister aandringen om ook verder het fietspad af te werken tot in Beernem", aldus actievoerder Tom Braet. Vlaams minister Ben Weyts heeft in 2018 voorlopig nog geen subsidies voorzien voor dit traject. (DJP)