Wandelen en lopen tijdens Memorial Diether Cornaer 10 augustus 2018

Op zaterdag 18 augustus is er de vierde Memorial Diether Cornaer, genoemd naar de Wingense sportpromotor die eind juli 2014 op 36-jarige leeftijd overleed tijdens een verkeersongeval op de terugweg van Tomorrowland. Met deze memorial blijft de gemeentelijke sportdienst de nagedachtenis aan Diether Cornaer bewaren. Tijdens de memorial is er een jeugdloop, een volksloop en een wedstrijdloop over 10,8 kilometer. Nieuw dit jaar is de 'Stappen met Diether-wandeling' waarbij iedereen vrij kan starten tussen 14 en 16 uur op het sportpark voor rondjes van 2 km. Per afgelegde ronde krijgt iedereen achteraf een flesje bier (beperkt tot maximum zes flesjes per deelnemer). De jeugdloop start om 17.30 uur in verschillende categorieën, de volksloop om 18.15 uur en de wedstrijdloop om 18.45 uur. Info en inschrijvingen via sportdienst@wingene.be, start en aankomst aan De Tuimelaar in het sportpark in de Beernemstraat. (DJP)