Walter en Mariette vieren hun zestigste huwelijksverjaardag 09 maart 2018

02u26 0

Burgemeester Hendrik Verkest mocht Walter Vancauwenberghe en Mariette Deboot in het gemeentehuis ontvangen bij de viering van hun zestigste huwelijksverjaardag.





Walter werd thuis geboren in de Bertstraat op 21 juni 1934 en ging na zijn schooltijd werken in het vlas. Na zijn legerdienst - hij was tankbestuurder in Duitsland - ging hij aan de slag bij bouwonderneming Lust in Pittem waar hij met de kraan werkte. Na vier jaar trok hij naar bouwbedrijf De Rudder waar hij 34 jaar werkte tot aan zijn brugpensioen. Nu is hij nog fervent duivenmelker.





Mariette werd op 20 juni 1938 geboren en woonde op de Wulfhoek. Na haar huwelijk zorgde ze voor het gezin.





Er kwamen drie kinderen - Eddy, Katrien en Filip - en er zijn drie kleinkinderen en ook drie achterkleinkinderen.











(DJP)