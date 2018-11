Vrouw botst tegen boom en duiker 08 november 2018

Bij een ongeval in de Kwagatstraat in Ruddervoorde, bij Oostkamp, is een 37-jarige bestuurster uit Wingene gistermorgen rond 9 uur lichtgewond geraakt. De vrouw verloor om onbekende reden de controle over het stuur van haar Ford Mondeo. Ze raakte van de weg af en knalde op een boom en duiker. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.





(SDVO)