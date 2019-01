Vrije namiddag in de sneeuw of extra druk? LSI

23 januari 2019

15u16

Bron: LSI

Een pak sneeuw op woensdagnamiddag. Voor de een de ideale gelegenheid om zich niet om school te bekommeren en zich eens flink uit de leven, voor de ander extra drukte. Het contrast kon niet groter in de Rozendalestraat in Wingene. Terwijl vier vrienden zich rot amuseerden met sneeuwballen gooien, engeltjes maken en een berg af te skiën met een sneeuwscooter was wat verderop een arbeider flink in de weer om met een sneeuwruimer de fietspaden sneeuwvrij te maken. Maar ook de arbeider leek zich in zijn cabine best te amuseren.