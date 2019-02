Vrachtwagen sukkelt in gracht tijdens kruisen van andere mastodont langs smalle omleidingsweg VHS

14 februari 2019

19u00 0

Een vrachtwagen, geladen met zware rollen karton, is maandag op de middag langs de Ruiseledesteenweg in Wingene van de weg geraakt. Dat gebeurde in de buurt van Sint-Jan. De trucker was op weg naar Zeebrugge en volgde de omleiding die al een tijdje geldt wegens de heraanleg van een deel van de Beernemsteenweg.

"Ik moest uitwijken voor een tegenligger, ook een vrachtwagen", zegt de chauffeur. "Maar de baan is hier eigenlijk te smal. Ik raakte met de wielen van de weg en toen was er geen houden meer aan." De mastodont reed eerst enkele tientallen meters door de gracht en kantelde uiteindelijk. De chauffeur werd daarbij wat door elkaar geschud, maar bleef ongedeerd. Hij kon zelf uit de cabine klauteren. Door het ongeval was er urenlang hinder op de Ruiseledesteenweg. Tijdens het overladen van de lading rollen karton - goed voor 1.200 kilogram elk - en het takelen van de trekker-oplegger moest de straat helemaal worden afgesloten. Om 20 uur was het overladen nog altijd niet achter de rug. In de buurt valt te vernemen dat het niet de eerste keer is dat er een vrachtwagen van de weg raakt tijdens een uitwijkmanoeuvre. Onder meer twee weken geleden was er al eens een gelijkaardig incident. Toen belandde wat verderop een betonmixer naast de weg. De verkeershinder van maandag was extra groot want ook de Predikherenstraat was uitzonderlijk afgesloten.(VHS)