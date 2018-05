Vrachtwagen staat drie dagen stil, maar brandt toch uit 15 mei 2018

03u01 0 Wingene Ludwig Deblaere, de zaakvoerder van een handel in rustieke bouwmaterialen aan de Sparreweg op het gehucht Sint-Jan in Wingene, zit met de handen in het haar. Gisterenmorgen in alle vroegte brandde zijn enige vrachtwagen volledig uit.

"Een buurman die maïs aan het zaaien was, belde me op", legt Ludwig uit. "Hij had vlammen gezien achteraan de vrachtwagen, aan de loskraan die er op gemonteerd stond."





De 49-jarige man wipte uit z'n bed en repte zich naar buiten. "Het was toen al een vlammenzee", zegt hij. "Het duurde bovendien nog een tijdje voor de brandweer hier was, niet abnormaal gezien de afstand van de kazerne tot hier."





Collega's inschakelen

Deblaere moet nu collega's proberen in te schakelen om zijn bouwmaterialen tot bij de klant te krijgen.





"Het zal weken, zoniet maanden duren vooraleer ik een nieuwe vrachtwagen heb. Ik snap trouwens niet hoe de brand kon ontstaan. Mijn camion stond al drie dagen stil."