Volleybalmarathon ten voordele van Kom op tegen Kanker 17 april 2018

Volleybalclub Wivo Wingene organiseert zondag een 12-uurse volleybalmarathon. Tussen 8 en 20 uur wordt er gevolleybald in de sporthal van Wingene.





De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Na het succesverhaal van vorig jaar zet de volleybalclub zich opnieuw in voor dit goede doel. Afgelopen jaar werd de club ook persoonlijk getroffen door het verlies van hun geliefde herentrainer Filip Mallet. Voor de Wivo-leden was Kom op tegen Kanker dan ook een uitgelezen kans om hun steentje bij te dragen. Elke ploeg betaalt 12 euro inschrijvingsgeld en speelt gegarandeerd één uur. Elke leeftijd en ieder niveau is welkom. Voor iedere ploeg is er een goodiebag. Inschrijven voor een volleybalwedstrijd kan via wivokotk@gmail.com.





Er zijn al ruim 70 ploegen ingeschreven met bekende volleybalnamen als Joppe Paulides, Manu Callebert, Bart Hungenaert en Wouter Verhelst. Ook het gemeentebestuur van Wingene speelt een wedstrijd om 12.30 uur. Er worden verder verse soep, pannenkoeken, croque-monsieurs en hotdogs verkocht. (DJP)