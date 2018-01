Volksfeest ter ere van 50 jaar carnaval 26 januari 2018

02u27 0 Wingene Carnaval in Zwevezele bestaat vijftig jaar en dat wil de Orde van de Bolhoed vieren met de hele gemeente. "We maken er een samenzijn van met gelijkgezinden in de typische sfeer van carnaval", zegt voorzitter Geert Styl.

Carnaval Zwevezele viert zondag zijn gouden verjaardag, waarbij om 11 uur elke Zwevezelenaar wordt uitgenodigd in de feesttent in de Tramstraat voor een jubileumfeest. De aanwezigen krijgen een videomontage te zien met een terugblik op vijftig jaar carnaval en getuigenissen van tien carnavaleske Zwevezelenaren. Er is ook een kleurrijk boek te koop voor 15 euro.





De eerste carnavalsstoet trok door de straten op 18 februari 1969, een initiatief van de chiro. Twee groepen gingen de straat op en de verkiezing van een prins gebeurde door middel van spelletjes in de turnzaal van de gemeenteschool, De stoet groeide gestaag tot een feest met honderden deelnemers, verdeeld over meer dan veertig groepen. De verkiezing van een prins is ondertussen een heuse kiesstrijd geworden. "De Orde van de Bolhoed is dan wel de organisator van Carnaval Zwevezele, maar het zijn toch de Zwevezelenaren die carnaval maken. De vele praalwagens, waar weken aan gewerkt wordt, de kandidaat-prinsen en hun roosjes, de verenigingen, iedereen droeg bij aan het succes. Vandaar dan ook het gratis volksfeest nu zondag."





Het jubileumfeest wordt afgesloten met een optreden van Jettie Pallettie. (DJP)