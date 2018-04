Vluchteling vervolgd voor dealen van cannabis in opvangcentrum 05 april 2018

Een 24-jarige vluchteling uit Guinee wordt op de rechtbank van Brugge bij verstek vervolgd voor het dealen van cannabis in het opvangcentrum voor asielzoekers in Wingene. De man liet echter verstek en is spoorloos. Midden mei vorig jaar werd de politie gecontacteerd over een vermoeden van drugshandel in het opvangcentrum van het Rode Kruis, door iemand die er verbleef. Tijdens een huiszoeking in zijn kamer werd een zak met tien gram cannabis en 18 zakjes met een gram cannabis aangetroffen. Er lagen ook verschillende lege plastic zakjes om de drugs in op te bergen. Volgens het openbaar ministerie verklaarden medebewoners dat de man geregeld cannabis rookte en verkocht, zowel binnen als buiten het opvangcentrum. De vluchteling stelde in een verhoor dat hij enkel cannabis gebruikte, maar niet dealde. Het openbaar ministerie is een andere mening toegedaan en vordert 1 jaar cel. De procureur maakte tijdens het proces nog duidelijk dat vluchteling Mamadou D. sinds oktober spoorloos verdween uit het opvangcentrum en zich wellicht ergens in de illegaliteit bevindt. (BBO)