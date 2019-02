Vinkenmaatschappij ‘Komen is Gaan’ is komen te gaan door gebrek aan leden Sam Vanacker

09u41 0 Wingene Komen is Gaan is niet meer. De vinkenmaatschappij slaagt er niet meer in genoeg bestuursleden aan te trekken en doet na 85 jaar de boeken toe. De meeste leden stappen over naar een van de twee overblijvende vinkenverenigingen van Wingene.

Volgens voorzitter Rik Algoedt zat het aantal leden al langer in dalende lijn. “In de jaren negentig hadden we nog 65 leden, maar elk jaar is dat aantal gedaald. Nu halen we daar de helft niet meer van. Onze zettingen op zondagvoormiddag haalden nog amper vijftien vogels. Nu twee van onze zes bestuursleden de handdoek in de ring gooien, hebben we besloten er de stekker uit te trekken. Er is geen opvolging.” De clubkas werd verdeeld over twee goede doelen: de MS Liga en Kom Op Tegen Kanker.

Het einde van Komen is Gaan betekent echter niet dat de vinkeniers nu nergens meer terecht kunnen. Wingene telt met de Sint-Elooisvink en de Sint-Jansvink nog twee vinkenmaatschappijen, terwijl Zwevezele nog De Dappere Zangers telt. Rik Algoedt stapt samen met heel wat collega’s over naar de Sint-Elooisvink. Die vereniging neemt meteen ook de donderdagzetting van Komen is Gaan over.