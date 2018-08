Vijftiger met beide benen gekneld onder gekantelde kraan 09 augustus 2018

02u40 0 Wingene In Sint-Jan bij Wingene is gisteren rond 17 uur een bizar ongeval gebeurd. Johnny Vandewalle, een 58-jarige man die langs de Leendreef bezig is met de bouw van een eigen woning, wilde in dezelfde straat een weide nivelleren met aanvul-aarde.

"Hij had een schep aarde genomen van een bergje aan de straatkant", zegt Thierry, de twee jaar oudere broer van het slachtoffer. "Toen hij met het gewicht van de aarde om de as van de kraan draaide, liep het fout. Er schort iets met de kraan, een technisch probleem, maar je kan er nog mee werken. Alleen moet je goed weten hoe dat moet. Ik vermoed dat mijn broer een inschattingsfout heeft gemaakt." De kraan kantelde en kwam schuin in de gracht terecht. "Johnny probeerde nog uit de cabine te springen, maar dat lukte niet", zegt Thierry. "Hij raakte met beide onderbenen vast onder de kraan. Eén been kon hij er zelf van onder halen, de brandweer deed de rest. Ze gebruikten een luchtkussen om de kraan wat op te tillen." Johnny Vandewalle werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)