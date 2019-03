Vijf dagen na de storm: eik valt op villa Hans Verbeke

15 maart 2019

21u36 0 Wingene De storm van vorige zondag heeft onverwacht nog voor pijnlijke naweeën gezorgd in de Sprookjesdreef in Zwevezele. Daar viel vrijdagavond een knoert van een Amerikaanse eik op de villa van het gezin Vandewalle. De boom viel precies op de plek waar bewoonster Hilde Degrande een minuut daarvoor nog aan het schilderen was. “We zijn vooral blij dat niemand gewond raakte”, zegt haar echtgenoot.

Lukas Vanlocke (21) was vrijdagavond nietsvermoedend in zijn kamer aan het studeren toen zijn aandacht plots getrokken werd door een plotse beweging. “Ik keek naar buiten en zag hoe bij de overburen een ferme Amerikaanse eik pardoes neerviel, op de woning”, vertelt de jongeman. “Vliegensvlug ben ik naar buiten gelopen, ik vreesde dat er misschien mensen gewond waren. Dat bleek gelukkig niet zo. Ook werklui die naast ons bezig waren aan een woning in aanbouw, kwamen onmiddellijk kijken.”

Geen gewonden, wel veel schade

De Amerikaanse eik, die eigenlijk uit drie aparte stammen bestond, was neergevallen op het dak en de veranda van de woning, pal op de plek waar bewoonster Hilde Degrande nauwelijks een minuut voordien nog bezig was met schilderwerken. De vrouw hield daarmee op toen haar zoon arriveerde en aanbelde. De boom viel terwijl ze nog aan de voordeur stonden. In de woning was ook Rebecca, de oudste dochter van het gezin, aanwezig, samen met haar zoontje. Niemand raakte gewond maar de schade is aanzienlijk. “We moeten wat stutten maar de veranda, die het ergst getroffen werd, zal allicht toch nog kunnen gebruikt worden”, zegt een brandweerofficier ter plaatse. “De bewoners zullen het daar voorlopig wel zonder verlichting moeten stellen.”

Honderd bomen gerooid, wind krijgt vrij spel

Gealarmeerd door zijn echtgenote, verliet Rufin Vandewalle snel de vergadering waar hij in zat en reed onmiddellijk naar huis. “Ik ben vooral blij dat iedereen ongedeerd is”, zegt de man. “We hebben alleen materiële schade en die kan hersteld worden.” Rest de vraag hoe het komt dat de Amerikaanse eik nu is neergevallen, vijf dagen na de storm van zondag. Overbuur Paul Vanlocke meent te weten hoe dat komt. “Naast mijn woning en dus recht tegenover die van Rufin en Hilde werd een stuk grond verkaveld”, vertelt de man. “Maar om te kunnen bouwen, moesten liefst honderd bomen tegen de vlakte. Die zorgden er vroeger voor dat de wind over de woningen waaide en amper schade kon aanrichten. Nu is er een open vlakte, een echt ‘trekgat’ eigenlijk. En dus krijgt de wind vrij spel. Het verwondert mij niet dat dit gebeurt. Ik heb echt te doen met Rufin en zijn gezin. Je vindt niet veel zo’n hartelijke, bovenstebeste mensen. Zij verdienen dit echt niet.”