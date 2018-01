Vernieuwd bestuur bij Gezinsbond 02u41 0 Foto Joris Defour

Januari is het moment voor de Gezinsbond Wingene om zijn vernieuwd bestuur voor te stellen. Binnen het bestuur werd afscheid genomen van vier verdienstelijke bestuursleden: Magda Van Duynslager, Mariette Brengman, Stijn Moutton en Nancy Vandewiele. Er kwamen ook twee jonge krachten bij in het bestuur: Nele Verhulst en Leen Wielfaert. Voor de gezinsbond was 2017 een jaar met succesvolle activiteiten, met als toppers de tweedehandsbeurs en de Halloweensneukeltocht. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de activiteiten van de Gezinsbond kan terecht op de facebookpagina https://www.facebook.com/gzbwingene/. Er worden sfeerbeelden op geplaatst van de activiteiten en je kan er ook alle activiteiten voor 2018 raadplegen.





(DJP)