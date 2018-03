Verkavelingen op gemeenteraad 01 maart 2018

02u44 0 Wingene In Wingene is er nog geen gebrek aan bouwgrond. Op de laatste gemeenteraad werd de wegenis van drie nieuwe verkavelingen goedgekeurd.

De eerste situeert zich in de Zeswegestraat in Zwevezele met een aanvraag voor 12 grondkavels voor open, halfopen en gesloten bebouwing. In de Kozijnhoekstraat in Wingene worden 7 kavels ontwikkeld. De grootste nieuwe verkaveling komt in de Wulfhoekstraat waar er 25 percelen bouwgrond worden gerealiseerd door een ontwikkelaar uit Eeklo. Daar komt ook een groenplein met waterbuffer. De investering voor de aanleg van de wegen en aanhorigheden worden geraamd op 666.000 euro en zijn integraal ten laste van de verkavelaar. Na de realisatie worden die kosteloos overgedragen aan de gemeente. (DJP)