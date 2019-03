Varkens overleven val in beerput niet LSI

11 maart 2019

13u49

Bron: LSI 0

Op een landbouwbedrijf in de Kleine Veldstraat in Sint-Jan zijn zondagavond achttien varkens in hun stal in de beerput gevallen. Het rooster begaf het, waarna de dieren in de goed gevulde beerput terecht kwamen. De landbouwer riep de hulp van de brandweer in om de varkens opnieuw op het droge te trekken. Maar ook de brandweermannen konden niet verhinderen dat de meeste dieren in de aal verdronken. Betonvloeren van varkensstallen zijn zeer gevoelig aan aantasting door zuren, zoals ammoniak. Het tast de sterkte van het beton aan waardoor het na jarenlange blootstelling het kan begeven.