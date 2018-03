Vandalen viseren weer leegstaande woningen 27 maart 2018

03u06 0 Wingene Twee leegstaande bejaardenwoningen in de Waldreef zijn afgelopen weekend opnieuw het mikpunt geweest van vandalen, mogelijk jongeren.

In beide gevallen werd de voordeur ingetrapt. Van één woning gebeurde dat veertien dagen geleden ook al, de schade werd toen min of meer hersteld. Het gat dat in de nacht van zaterdag op zondag werd gemaakt in de voordeur van dezelfde woning, is nu groot genoeg om binnen te dringen in het huis.





Koppelwoningen

"We zullen maatregelen nemen om dergelijk vandalisme in de toekomst te vermijden", klinkt het bij de eigenaar, de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo. De acht bejaardenhuisjes, telkens koppelwoningen, staan al een tijdje leeg. "Enkele bewoners zijn uit eigen beweging vertrokken, voor de anderen is samen met het gemeentebestuur uitgekeken naar een ander onderkomen in Zwevezele. De acht woningen moeten op termijn plaats ruimen voor een nieuw project. Wat het concreet wordt, is nog niet beslist. Dat zal gebeuren in overleg met het gemeentebestuur. De slopingsvergunning is verleend, heel binnenkort schrijven we enkele aannemers aan voor een offerte om de klus te klaren. Het gunnen van de opdracht moet snel gaan. De sloopwerken starten in het najaar. (VHS)