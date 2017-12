Vakbond dringt aan op doorlichting Krismar na vierde dode in zes jaar tijd 02u35 0 Wingene De socialistische transportvakbond BTB wil dat transportbedrijf Krismar doorgelicht wordt nadat een Poolse trucker in zijn cabine om het leven kwam door een CO-vergiftiging. Het was de vierde dode bij het bedrijf in zes jaar tijd.

"Bij inbreuken moet een intrekking van de transportvergunning overwogen worden", klinkt het bij BTB-voorzitter Frank Moreels. De vakbond is ervan overtuigd dat de wettelijke regels bij Krismar niet gevolgd worden. "De Poolse truckers werken in België, maar worden niet volgens de Belgische wet betaald", aldus nog Moreels. "En ook de regels rond rij- en rusttijden worden met de voeten getreden. Enkel controles met tachografen kunnen alle discussies van tafel vegen. Er zijn meer controles, meer middelen en meer mankracht nodig."





Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) zou het naar eigen zeggen niet slecht vinden dat het bedrijf investeert in degelijke slaapaccommodaties voor de chauffeurs. "Na die brand is voor de mecaniciens ook gezocht naar een oplossing in de Schaapsdreef. Die accommodaties worden door ons gecontroleerd en zijn in orde." Provincieraadslid Simon Bekaert (Sp.a) eist de sluiting van het bedrijf en kijkt daarvoor vooral in de richting van de rechter, die moet oordelen over een rechtszaak rond mensenhandel en huisjesmelkerij. Krismar en zaakvoerder Kris Callewaert ontkennen de beschuldigingen. (LSI)