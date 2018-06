Twee gewonden bij botsing 16 juni 2018

02u40 0

Bij een ongeval op het kruispunt van de Herreweg en de Zwevezelestraat (N370) in Wingene raakten donderdagavond rond 19u twee personen gewond. V.S. (23) uit Lichtervelde wou met haar wagen vanuit de Herreweg de N370 dwarsen om rechtdoor de Vrijgeweidstraat te volgen. Het kwam daarbij tot een botsing met het voertuig van H.E. (55) uit Hooglede. Door het ongeval bleef de weg een tijdlang gedeeltelijk versperd. (LSI)