Twee fietsers botsen 27 juni 2018

In de Korte Molenstraat in Jabbeke zijn maandag rond 11.30 uur een 18-jarige jongeman uit Jabbeke en 15-jarige jongen uit Wingene met hun fietsen op elkaar gebotst aan de verbindingswegel met de Halve Maanstraat. De Wingenaar vloog door de klap over zijn fiets en kwam ten val. Hij werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. (SDVO)