Tuinhier Wingene-Zwevezele onder de doopvont gehouden Sam Vanacker

08 april 2019

Tuiniersvereniging vzw Tuinhier heeft voortaan een nieuwe lokale afdeling in Wingene en Zwevezele. Het gaat om een vrijwilligersvereniging die het hobbytuinieren in de gemeente wil stimuleren en ondersteunen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar duurzaam en milieubewust tuinieren, zowel voor siertuinen als voor moestuinen. Het eerste wapenfeit van de nieuwe vereniging wordt een infoavond op vrijdag 26 april in het parochiaal centrum in Wingene vanaf 18 uur. Wie die avond lid wordt krijgt zes gratis tomatenplanten mee naar huis.

Geïnteresseerden kunnen terecht op de facebookpagina van Tuinhier Wingene-Zwevezele of kunnen contact opnemen op 0475/94.99.54.