Tranen bij intrek in nieuw woonzorgcentrum RUSTHUISBEWONERS EN -PERSONEEL VERLATEN OUDE GEBOUWEN SINT-ANNA SAM VANACKER

21 november 2018

02u24 0 Wingene Na twee jaar in de oude gebouwen van Sint-Anna in Wingene verhuisden 89 bejaarden gisteren naar het gloednieuwe woonzorgcentrum van Maria Ter Ruste in Zwevezele. "Een dag vol stress en emoties", zegt directeur Wim Velghe. "Maar tegelijk is dit een droom die in vervulling gaat."

Aan de deuren van het nieuwe rusthuis in de Pastorijstraat werden de bejaarden ontvangen als koningen. Personeelsleden gaven elke bewoner die van de bus kwam een stevig applaus, terwijl familie en vrienden in de foyer voor iedereen een erehaag vormden. Heel wat bewoners en personeelsleden lieten hun tranen de vrije loop. "Iedereen was zo zenuwachtig de voorbije weken in Wingene", vertelt Roos Dejonckheere, die haar bejaarde vader staat op te wachten. "Twee zaterdagen op rij werden de meubels verhuisd, terwijl we met de familie de persoonlijke spulletjes al verhuisden. Zulke aanpassingen wegen op het gemoed."





Directeur Wim Velghe hield het evenmin droog. "Ik ben waarschijnlijk de ergste 'bleitkous' van allemaal", glimlacht hij. "Er is nog wat opkuiswerk in Wingene, maar vandaag is een einde gekomen aan wat toch drie zware jaren zijn geweest. Eerst de voorbereiding, dan de tijdelijke verhuis naar de oude gebouwen van Sint-Anna, daarna ben ik toch twee jaar lang quasi anderhalve dag per week met de nieuwbouw bezig geweest. We komen tegemoet aan de hedendaagse noden voor de zwaar zorgbehoevende bewoners en bieden een oplossing voor kortverblijf. Verder hebben we veertien nieuwe assistentiewoningen en start het mobiele dienstencentrum op vanaf volgend jaar. Een droom van vijftien miljoen euro die in vervulling gaat, maar ik ben blij dat het achter de rug is. Mijn schouders voelen kilo's lichter. Of de aanpassing aan het nieuwe gebouw moeilijk wordt? Dat zal best meevallen. Aangezien de leefwereld van onze bewoners toch wat kleiner is, vermoed ik dat de bewoners zich zelfs sneller zullen aanpassen dan het personeel."





Goed werk

Bewoner Gabriël Viaene (87) heeft naar eigen zeggen veel geweend de voorbije weken. "Ik ben erg nerveus geweest. Gisteravond ben ik eindelijk wat tot rust gekomen in m'n kamer. Alleen mijn bed stond er nog, dus het personeel had z'n werk goed gedaan en toen was ik wat meer op mijn gemak", vertelt de kranige Zwevezelenaar. Zorgkundige Febe Desmet komt polshoogte nemen en reageert. "We gingen heus niemand vergeten hoor, Gabriël", stelt ze gerust. Gabriël antwoordt met een kus op haar hand en een stevige knuffel.





De komende drie dagen worden oude meubelstukken die achter gebleven zijn in de gebouwen van Sint-Anna in de Beernemstraat van de hand gedaan. Oude tafels en stoelen kunnen er gratis afgehaald worden. Wat overblijft, verdwijnt in de container. De gebouwen waar Maria Ter Ruste twee jaar gebruik van maakte in afwachting, zullen in de loop van 2019 worden afgebroken.