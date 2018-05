Tractor vat vuur 23 mei 2018

02u39 0

In de buurt van de Egemsestraat in Wingene vatte zondagnamiddag rond 16.30 uur een tractor Fendt vuur. De tractorchauffeur wachtte om met een foliewikkelaar een weiland op te rijden waar een tweede tractor met balenpers aan de slag was. Plots vatten de cabine en het motorcompartiment vuur. Enkele toevallige passanten en omwonenden snelden nog te hulp met een brandblusser en schepten enkele emmers water uit een visvijver. Toen de brandweer arriveerde had men het vuur grotendeels onder controle. De tractor liep zware schade op en was niet meer rijvaardig. Er raakte niemand gewond.





(LSI)